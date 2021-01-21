Эксперт назвал Богуслаева главным выгодоприобретателем в деле "Мотор Сичи"

В деле об арестах акций "Мотор Сичи" главным выгодоприобретателем является бывший собственник предприятия Вячеслав Богуслаев.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Он умудрился взять миллиард долларов у китайских инвесторов, кинуть их и не допускать к управлению "Мотор Сичью", а кому-то жадному или наивному в Киеве наплел про "стратегический статус" своего завода. Благодаря своим покровителям добился ареста акций, чтобы не пускать акционеров на завод", - считает эксперт.

Он также напомнил, что еще более семи лет тому назад американский производитель вертолетов Sikorskiy отказался от предложения Богуслаева о сотрудничестве, потому что ничего уникального у него нет. Но теперь именно Богуслаев извлекает выгоды из этого политического и юридического клинча между Киевом, Вашингтоном и Пекином.

"У Богуслаева своя игра: он распространяет какие-то дикие фейки про китайскую компанию, акции которой находятся в Китае в публичном биржевом обороте, сочиняет басни про украинских партнеров китайских инвесторов. А цель одна - не допустить акционеров на предприятие, которое Богуслаев почему-то считает до сих пор своим. Немыслимая ситуация: 5 лет назад Богуслаев получает от китайцев за свои 56% акций "Мотор Сич" $ 700 млн, а теперь не впускает новых законных акционеров! И деньги за акции взял, и предприятие законному владельцу не отдал", - добавил он.

В то же время политолог заметил, что бывший владелец "Мотор Сич" загоняет себя в угол, ведь акционеры могут потребовать с него компенсацию убытков или вообще вернуть деньги, а действия подпадают под уголовные статьи за рейдерство.

Он также отметил, что "Мотор Сич" могла бы стать рекордсменом по объему привлеченных инвестиций в промышленном секторе Украины за последнее десятилетие.

"Больше платили только в 2005 году за Криворожсталь - $ 4,8 млрд, но это несравнимые по бизнес-профилю компании. Если учесть производственный профиль - это не сырье, а высокотехнологичная продукция, то "Мотор Сич", несомненно, была бы рекордсменом в своей отрасли. И мне кажется, что инвесторы вдоволь насладились цирком с "Мотор Сич", и без нормального урегулирования этого кейса больших инвестиций в Украине не будет. Особенно если дело дойдет до международного арбитража, а с ним и до международного позора", - резюмирует он.

Напомним, в декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства $3,5 млрд ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие, в том числе путем арестом акций ПАО "Мотор Сич" по инициативе СБУ.

Для международного арбитража действия украинской стороны квалифицированы как "незаконная экспроприация инвестиций" и нарушение условий украино-китайского соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Помимо этого, акционеры "Мотор Сичи" просят суд помочь сменить нелегитимный наблюдательный совет предприятия. Соответствующее заседание Хозяйственного суда Запорожской области запланировано на 25 января 2021 года.

Как писало РБК-Украина, ранее Печерский райсуд Киева уже признал китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ, по инициативе которого были наложены аресты на акции предприятия.