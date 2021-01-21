Експерт назвав Богуслаєва головним вигодонабувачем у справі "Мотор Січі"

У справі про арешти акцій "Мотор Січі" головним вигодонабувачем є колишній власник підприємства В'ячеслав Богуслаєв.

Про це заявив політичний експерт Володимир Цибулько.

"Він примудрився взяти мільярд доларів у китайських інвесторів, кинути їх і не допускати до управління "Мотор Січчю", а комусь жадібному або наївному в Києві наплів про "стратегічний статус" свого заводу. Завдяки своїм покровителям домігся арешту акцій, щоб не пускати акціонерів на завод", - вважає експерт.

Він також нагадав, що ще більше ніж сім років тому американський виробник вертольотів Sikorskiy відмовився від пропозиції Богуслаєва про співпрацю, тому що нічого унікального в нього немає. Але тепер саме Богуслаєв витягує вигоду з цього політичного та юридичного клінчу між Києвом, Вашингтоном і Пекіном.

"У Богуслаєва своя гра: він поширює якісь дикі фейки про китайську компанію, акції якої знаходяться в Китаї в публічному біржовому обороті, вигадує байки про українських партнерів китайських інвесторів. А мета одна - не допустити акціонерів на підприємство, яке Богуслаєв чомусь вважає досі своїм. Неймовірна ситуація: 5 років тому Богуслаєв отримує від китайців за свої 56% акцій "Мотор Січ" $ 700 млн, а тепер не впускає нових законних акціонерів! І гроші за акції взяв, і підприємство законному власнику не віддав", - додав він.

Водночас політолог зазначив, що колишній власник "Мотор Січ" заганяє себе в кут, адже акціонери можуть зажадати з нього компенсацію збитків або взагалі повернути гроші, а дії підпадають під кримінальні статті за рейдерство.

Він також зазначив, що "Мотор Січ" могла б стати рекордсменом за обсягом залучених інвестицій в промисловому секторі України за останнє десятиліття.

"Більше платили тільки у 2005 році за "Криворіжсталь" - $ 4,8 млрд, але це незрівнянні по бізнес-профілю компанії. Якщо врахувати виробничий профіль - це не сировина, а високотехнологічна продукція, то "Мотор Січ", безсумнівно, була б рекордсменом у своїй галузі. І мені здається, що інвестори вдосталь насолодилися цирком з "Мотор Січ", і без нормального врегулювання цього кейсу великих інвестицій в Україні не буде. Особливо якщо справа дійде до міжнародного арбітражу, а з ним і до міжнародної ганьби", - резюмує експерт.

Нагадаємо, в грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ініціювали міжнародний арбітражний процес проти України, щоб стягнути з держави $3,5 млрд збитку, який був нанесений незаконним блокуванням доступу на підприємство, в тому числі шляхом арештом акцій ПАТ "Мотор Січ" за ініціативою СБУ.

Для міжнародного арбітражу дії української сторони кваліфіковані як "незаконна експропріація інвестицій" та порушення умов українсько-китайської угоди про взаємне заохочення і захист інвестицій.

Крім цього, акціонери "Мотор Січі" просять суд допомогти змінити нелегітимну наглядову раду підприємства. Відповідне засідання Господарського суду Запорізької області заплановано на 25 січня 2021 року.

Як писало РБК-Украина, раніше Печерський райсуд Києва вже визнав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" потерпілою стороною від протиправних дій СБУ, за ініціативою якого було накладено арешт на акції підприємства.