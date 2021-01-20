Акционеры "Мотор Сичи" просят суд помочь сменить нелегитимный набсовет

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org)

Хозяйственный суд Запорожской области 25 января 2021 года рассмотрит по сути иск акционеров ПАО "Мотор Сич", касающийся полномочий наблюдательного совета компании. Как известно, из-за арестов акций предприятия его акционеры не могут провести собрание и сменить утратившие легитимность руководящие органы общества.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно ст. 53 Закона Украины "Об акционерных обществах", срок полномочий наблюдательных советов АО не может превышать 3-х лет, и этот срок в случае ПАО "Мотор Сич" истек 30 марта 2020 г. Соответственно, наблюдательный совет ПАО "Мотор Сич" не является легитимным и единственное, что в его компетенции сейчас - созвать общее собрание акционеров.

"В Хозяйственный суд Запорожской области обратилась компания Granum Corporation с иском к ПАО "Мотор Сич", в котором просит обязать ПАО "Мотор Сич" совершить действия по подготовке, созыву и проведению годового собрания о полном прекращении полномочий наблюдательного совета в составе, определенном протоколом общего собрания ПАО "Мотор Сич" №24 от 30.03.2017, избрании нового состава Набсовета", - сказано в определении суда по материалам искового заявления акционера компании.

Проведение собрания акционеров необходимо для приведения деятельности ПАО "Мотор Сич" в соответствие с действующим законодательством, а также новыми стандартами корпоративного управления для публичных акционерных обществ.

В частности, в исковом заявлении отмечается, что ПАО "Мотор Сич" не привело структуру своего корпоративного управления и Устав в соответствие с новым законом. А именно: наблюдательный совет не доукомплектован независимыми директорами - избраны лишь 2 из необходимых 3-х; положения Устава компании (в т.ч. относительно полномочий общего собрания акционеров и набсовета, срока полномочий членов набсовета и т.д.) не соответствуют требованиям украинского законодательства.

Как известно, действующий наблюдательный совет ПАО "Мотор Сич" в нынешнем составе был избран 30 марта 2017 года и состоит из топ-менеджеров, назначеннных экс-владельцем компании Вячеславом Богуслаевым. Около пяти лет тому назад он продал принадлежавший ему пакет акций предприятия китайским инвесторам.

Напомним, ранее Печерский райсуд г. Киева признал китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ, по инициативе которого были наложены аресты на акции предприятия.

Судебный вердикт был вынесен в рамках уголовного производства, инициированного Государственным бюро расследований.

В декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили украинскому правительству сообщение об обращении в международный арбитраж против государства Украина.

Китайские акционеры предприятия, суммарно контролирующие более 80% акций компании, намерены взыскать компенсацию ущерба в размере $ 3,5 млрд, который был причинен арестами акций и блокированием доступа к управлению компанией.

Кроме того, как ранее писало РБК-Украина, на 31 января текущего года запланировано внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Мотор Сич", о чем в системе раскрытия информации на Шанхайской фондовой бирже сообщила ее акционер Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group.

В повестке будущего собрания, в том числе, утверждение нового устава ПАО "Мотор Сич", принятие решения о прекращении полномочий всего состава наблюдательного Совета общества в составе девяти человек и избрание нового.

Акционеры ПАО "Мотор Сич" были уведомлены о подготовке внеочередного общего собрания акционеров, а документы и вопросы повестки дня доступны на специально созданном сайте.