Федерация работодателей призывает доработать изменения в Налоговый кодекс

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В Федерации убеждены, что законопроект №1210 требует доработки

Законопроект №1210, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс, несет риски ухудшения условий деятельности для субъектов и для экономики в целом. Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей Украины (ФРУ) с призывом к главе парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву отозвать указанный законопроект.

По мнению специалистов Федерации, законопроект №1210 в предложенной редакции нуждается в доработке.

"В законопроекте №1210 присутствует еще целый ряд вопросов, которые требуют осуществления расчетов и обсуждений с профильными специалистами отдельных секторов экономики", - говорится в сообщении на сайте ФРУ.

В частности, среди положений, которые требуют доработки, фактическое внедрение налогообложения курсовых разниц, введение в налоговое законодательство правил налогообложения иностранных компаний, увеличение штрафных санкций за нарушения, связанные с регистрацией налоговых накладных, а также за несвоевременную уплату согласованных налоговых обязательств.

Эксперты убеждены, что такие изменения приведут к неоправданному повышению рисков ведения хозяйственной деятельности, увеличению фискальной нагрузки на субъектов, установлению экономически неоправданных ограничений и, как результат, замедлят рост экономики.

В Федерации работодателей настаивают на необходимости доработать предлагаемый документ с привлечением специалистов других объединений работодателей для устранения положений, которые могут нанести ущерб экономике.

Напомним, обьединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины в письме Государственной регуляторной службе выразили обеспокоенность кардинальными изменениями подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горнодобывающих предприятий, что предусмотрено в законопроекте №1210.