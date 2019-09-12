ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Експерт назвав безглуздою концепцію оподаткування у законопроекті №1210

Новини » Економіка    12.09.2019 - 14:24
Експерт назвав безглуздою концепцію оподаткування у законопроекті №1210
Фото: Сергій Фурса (my.ua)

Фурса розкритикував законопроект №1210

Нова концепція оподаткування, запропонована у законопроекті №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", є безглуздою. Таку думку висловив економічний експерт Сергій Фурса.

"Сама концепція нових податків, закладена у законопроєкті 1210, вона просто безглузда. Прив'язування ренти до кінцевого продукту – це взагалі нонсенс. Такого в жодній країні світу ніхто не робить", - прокоментував Фурса.

На його думку, це суперечить також заявам влади про те, що потрібно розвивати складні виробництва, щоб торгувати на світових ринках не сировиною, а продуктами переробки.

"А зараз виробнику це навіщо? Чим більше він виробляє продукції, чим більше її ускладнює, тим більше він потім платить податків", - зазначив експерт.

Як відомо, законопроект №1210 викликав хвилю критики бізнесу та експертного середовища. Так, Спілка підприємців вважає, що прийняття законопроекту №1210 може нашкодити розвитку українського бізнесу.

На думку представників Федерації роботодавців України, законопроект №1210 несе ризики погіршення умов діяльності для суб'єктів господарювання та для економіки в цілому.

ЄБА закликає Гетьманцева доопрацювати проект змін до Податкового кодексу Рада планує об'єднати звітності з ПДФО та ЄСВ
Новини України ПодаткиНалоговый кодекс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся