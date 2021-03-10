Эксперт назвал "Батькивщину" наиболее конструктивной оппозицией власти

По его мнению, в некоторых вопросах правительство должно было бы действовать превентивно и не допускать кризисов, как ситуацию с повышением тарифов. Но даже после вмешательства президента премьер не смог обеспечить реализацию принятой тарифной стратегии.

В то же время эксперт замечает, что не все оппозиционные силы могут эффективно защищать интересы избирателей. Впрочем, на их фоне наиболее конструктивной оппозицией выглядит "Батькивщина".

"Например, предлагаемый Тимошенко законопроект 4680, который предусматривает продажу украинского газа населению с рентабельностью в 30% с фиксацией самой стоимости газа на уровне 2,6 грн, а также продажу газа из хранилищ по цене закачки плюс транспортировки, находит отклик среди населения", - убежден политолог.

Большое беспокойство, по словам эксперта, вызывает покровительство властями коррупции в Украине, которое заключается в бездействии относительно расследования выведенных за границу средств руководством "Нафтогаза" и появления посредников на энергорынке, которые покупают дешевый газ у "Укргаздобычи" по 2 гривны 60 копеек, а перепродают по 6 гривен 99 копеек.

"Нежелание правительства разобраться с выводом из "Нафтогаза" 26 миллиардов побуждает Тимошенко к эффективным и конструктивным действиям, в частности путем создания ВСК в парламенте для расследования коррупции в "Нафтогазе", - резюмирует эксперт.