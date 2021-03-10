Експерт назвав "Батьківщину" найбільш конструктивною опозицією влади

На його думку, в деяких питаннях уряд мав би діяти превентивно і не допускати криз, як-от ситуацію з підвищенням тарифів. Але навіть після втручання президента прем’єр не спромігся забезпечити реалізацію ухваленої тарифної стратегії.

Водночас експерт зауважує, що не всі опозиційні сили можуть ефективно захищати інтересів виборців. Втім, на їх фоні найбільш конструктивною опозицією виглядає "Батьківщина".

"Наприклад, пропонований Тимошенко законопроект 4680, який передбачає продаж українського газу населенню з рентабельністю в 30% з фіксацією самої вартості газу на рівні 2,6 гривні, а також продаж газу зі сховищ за ціною закачки плюс транспортування, знаходить відгук серед населення", - переконаний політолог.

Неабияке занепокоєння, за словами експерта, викликає покривання владою корупції в Україні, що полягає у бездіяльності відносно розслідування виведених за кордон коштів керівництвом "Нафтогазу" і появи посередників на енергоринку, які купують дешевий газ в "Укргазвидобування" по 2 гривні 60 копійок, а перепродують по 6 гривень 99 копійок.

"Небажання уряду розібратись з виведенням з "Нафтогазу" 26 мільярдів спонукає Тимошенко до ефективних та конструктивних дій, зокрема шляхом створення ТСК в парламенті для розслідування корупції в "Нафтогазі", - резюмує експерт.