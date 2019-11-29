Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

В декабре основной курсовой коридор может составить 23,7-24,5 гривен/доллар

Эксперт допускает скачек курса доллара в декабре. Об этом рассказал директор департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Антон Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Эксперт считает, что в декабре основной курсовой коридор составит 23,7-24,5 гривен/доллар.

"Возможно, будет скачок ближе к новогодним праздникам, после того как бюджетные выплаты попадут в систему, на 24,5-25 гривен за доллар к закрытию года", - прогнозирует Коваленко.

Дополнительным фактором ослабления гривны может стать репатриация дивидендов крупными украинскими компаниями.

Напомним, НАБУ на 29 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,03 гривен за доллар.

РБК-Украина писало, что 28 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 24,04 гривен за доллар, курс в покупке до 24,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 26,47 гривен за евро.

Добавим, что в обменных пунктах Украины 28 ноября курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 24,12 гривен за доллар, курс евро вырос на 5 копеек до 26,59 гривен за евро.