Експерт про "атаку" на Кремль: російська ППО взагалі не контролює повітряний простір
Інцидент з "атакою" дронів на Кремль показує, що російська система ППО взагалі не може впоратися з об'єктами в повітряному просторі, який контролює.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Я не бачу жодного доказу того, що це був український дрон. Зараз ми чуємо тільки заяви. Заява без доказів - вона не професійна, хоча для росіян професійність - це вже інше питання", - сказав Коваленко.
За його словами, цей інцидент показує, що російська система ППО взагалі не може впоратися з об'єктами в повітряному просторі, який контролює.
"Але звинувачувати Україну - це взагалі не логічно, тому що цей об'єкт повинен був пролетіти сотні кілометрів. Не 100, не 200, а саме сотні до Москви, отже ППО його не бачила взагалі. Він пролетів над Червоною площею, і як ми бачимо, був знищений в останній момент. На мій погляд, це демонстрація того, що російська ешелонована ППО неефективна і взагалі не працює", - зазначив експерт.
За його словами, тут важливим є ще один момент. У Росії й раніше не було надійної ППО, а в ході повномасштабної війни вона втратила значну кількість умовно сучасних комплексів малого радіуса, необхідних для виявлення малогабаритних об'єктів. І тепер їй ще більше не вистачає комплексів ППО, щоб зробити свій повітряний простір безпечним.
"Отже, з цього ми можемо зробити висновок, що Росія, звинувачуючи Україну, насамперед дискредитує свою армію, що є порушенням російського законодавства. І того, хто про це говорить, треба заарештувати", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні вночі в районі Кремля пролунали вибухи.
У Росії нафантазували, що Україна нібито намагалася завдати удару по Кремлю.
Своєю чергою прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не володіє інформацією про нічні атаки на Кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.
За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, "атака" дронів на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.
Головне про "атаку дронів" і з якою метою Кремль звинуватив Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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