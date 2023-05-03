Експерт про "атаку" на Кремль: російська ППО взагалі не контролює повітряний простір

Інцидент з "атакою" дронів на Кремль показує, що російська система ППО взагалі не може впоратися з об'єктами в повітряному просторі, який контролює.

"Я не бачу жодного доказу того, що це був український дрон. Зараз ми чуємо тільки заяви. Заява без доказів - вона не професійна, хоча для росіян професійність - це вже інше питання", - сказав Коваленко.

За його словами, цей інцидент показує, що російська система ППО взагалі не може впоратися з об'єктами в повітряному просторі, який контролює.

"Але звинувачувати Україну - це взагалі не логічно, тому що цей об'єкт повинен був пролетіти сотні кілометрів. Не 100, не 200, а саме сотні до Москви, отже ППО його не бачила взагалі. Він пролетів над Червоною площею, і як ми бачимо, був знищений в останній момент. На мій погляд, це демонстрація того, що російська ешелонована ППО неефективна і взагалі не працює", - зазначив експерт.

За його словами, тут важливим є ще один момент. У Росії й раніше не було надійної ППО, а в ході повномасштабної війни вона втратила значну кількість умовно сучасних комплексів малого радіуса, необхідних для виявлення малогабаритних об'єктів. І тепер їй ще більше не вистачає комплексів ППО, щоб зробити свій повітряний простір безпечним.

"Отже, з цього ми можемо зробити висновок, що Росія, звинувачуючи Україну, насамперед дискредитує свою армію, що є порушенням російського законодавства. І того, хто про це говорить, треба заарештувати", - додав він.