Эксперт об "атаке" на Кремль: российская ПВО вообще не контролирует воздушное пространство

Инцидент с "атакой" дронов на Кремль показывает, что российская система ПВО вообще не может справиться с объектами в воздушном пространстве, которое контролирует.

"Я не вижу ни одного доказательства того, что это был украинский дрон. Сейчас мы слышим только заявления. Заявление без доказательств - оно не профессиональное, хотя для россиян профессионализм - это уже другой вопрос", - сказал Коваленко.

По его словам, этот инцидент показывает, что российская система ПВО вообще не может справиться с объектами в воздушном пространстве, которое контролирует.

"Но винить Украину - это вообще не логично, потому что этот объект должен был пролететь сотни километров. Не 100, не 200, а именно сотни в Москву, так что ПВО его не видела вообще. Он пролетел над Красной площадью, и как мы видим, был уничтожен в последний момент. На мой взгляд, это демонстрация того, что российская эшелонированная ПВО неэффективна и вообще не работает", - отметил эксперт.

По его словам, здесь важен еще один момент. В России и раньше не было надежной ПВО, а в ходе полномасштабной войны она потеряла значительное количество условно современных комплексов малого радиуса, необходимых для обнаружения малогабаритных объектов. И теперь ему еще больше не хватает комплексов ПВО, чтобы сделать свое воздушное пространство безопасным.

"Итак, из этого мы можем заключить, что Россия, обвиняя Украину, прежде всего дискредитирует свою армию, что является нарушением российского законодательства. И того, кто об этом говорит, нужно арестовать", - добавил он.