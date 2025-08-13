ua en ru
Колаборант із "мвс рф" намагався мобілізуватися до ЗСУ: СБУ затримала його на Рівненщині

Україна, Середа 13 серпня 2025 16:38
Колаборант із "мвс рф" намагався мобілізуватися до ЗСУ: СБУ затримала його на Рівненщині Фото: СБУ затримала зрадника на Рівненщині (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: РБК-Україна

На Рівненщині правоохоронці затримали колаборанта з окупаційного "мвс рф", який після роботи на російських загарбників намагався вступити до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними слідства, мешканець Михайлівського району Запорізької області після захоплення регіону погодився співпрацювати з ворогом та приєднався до місцевого "райвідділу мвс рф". Його призначили "патрульним", видали зброю, форму та російське "посвідчення".

На цій "посаді" він виконував завдання з переслідування учасників руху опору, а також перевіряв місцевих підприємців. Тим, хто відмовлявся працювати за російськими правилами, погрожував ув'язненням.

Колаборант із &quot;мвс рф&quot; намагався мобілізуватися до ЗСУ: СБУ затримала його на Рівненщині

Фото: СБУ затримала зрадника (facebook.com/SecurSerUkraine)

У липні цього року чоловік виїхав на підконтрольну Україні територію як переселенець та звернувся до місцевого ТЦК, надавши неправдиві дані про себе, щоб уникнути викриття. Згодом його затримали у шпиталі, де він намагався переховуватися під виглядом лікування.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Нацполіцією та під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

Нагадаємо, два місяці тому Україна передала Росії 70 колаборантів у рамках обміну "1000 на 1000". Це сталось в рамках проєкту "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО та СБУ.

Також раніше ми повідомляли про крадія українських тварин та колаборанта, якого пошматували власні леви. Під час годування одна з тварин раптово атакувала зрадника та пошматувала йому шию.

Також раніше ми повідомляли, як колаборанти намагаються отримати компенсацію "єВідновлення".

