Ексначальника Одеського обласного ТЦК Борисова повторно затримали на виході із СІЗО

Як повідомляється, ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).

Справа Борисова

Нагадаємо, на початку травня 2023 року правоохоронці викрили начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова за підозрою у торгівлі так званими "білими квитками", які звільняють від мобілізації.

Також журналісти з'ясували, що його дружина під час повномасштабної війни купила елітний автомобіль, а родина Борисова придбала в Іспанії нерухомість.

Після цього Борисова звільнили з посади за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

Спочатку суд призначив Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.

Колишньому військкому вже було повідомлено про підозри:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану - вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.