Экс-начальника Одесского областного ТЦК Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО

Сотрудники Государственного бюро расследований повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, когда тот выходил из СИЗО. За него был внесен залог в сумме 12 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как сообщается, ГБР получило информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в том числе уехать за границу.
Сотрудники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве 28 мая. Ему сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины).
Напомним, в начале мая 2023 года стражи порядка разоблачили начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова по подозрению в торговле так называемыми "белыми билетами", освобождающими от мобилизации.
Также журналисты выяснили, что его жена во время полномасштабной войны купила элитный автомобиль, а семья Борисова приобрела недвижимость в Испании.
После этого Борисов был уволен с должности по решению Ставки верховного главнокомандующего.
Сначала суд назначил Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривен.
Бывшему военному уже было сообщено о подозрениях:
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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