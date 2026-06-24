Ексміністра часів Януковича взяли на масштабній схемі

На Черкащині викрили схему розкрадання держгрантів. Підозру отримав колишній міністр часів Януковича, який тепер займається агробізнесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

В СБУ не називають ім'я екс-міністра, але, як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, йдеться про Віктора Олексійовича Бойка.

Він працював на посаді міністра охорони навколишнього природного середовища у першому уряді Миколи Азарова з березня по грудень 2010 року (до цього керував Держкомрезервом).

Держгроші на папері

Агрокомпанія, одним із власників якої є ексміністр охорони навколишнього природного середовища часів президентства Віктора Януковича, отримала з державного бюджету 5,6 мільйона гривень грантових коштів.

Гроші виділили на конкретну мету - створення нових ліній з виробництва комбікорму, придбання технологічного обладнання та відкриття нових робочих місць.

Замість модернізації підприємства власники розділили гроші між собою. А до держорганів подали підроблені звіти - нібито обладнання придбано і штат розширено.

Правоохоронці провели судово-економічну експертизу, яка підтвердила факт незаконної діяльності. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучили комп'ютерну техніку і чорнову документацію з доказами оборудки.

Про підозру повідомили:

ексміністру;

його партнеру по агрокомпанії;

бухгалтеру підприємства.

Їм інкримінують кілька статей Кримінального кодексу:

частини 2, 3 та 5 статті 27, частина 5 статті 191 - співучасть та організація привласнення майна в особливо великих розмірах;

частина 2 статті 28, частина 1 статті 366 - службове підроблення за змовою групою осіб;

частина 2 статті 209 - відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.