Ексміністра часів Януковича взяли на масштабній схемі
На Черкащині викрили схему розкрадання держгрантів. Підозру отримав колишній міністр часів Януковича, який тепер займається агробізнесом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
В СБУ не називають ім'я екс-міністра, але, як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, йдеться про Віктора Олексійовича Бойка.
Він працював на посаді міністра охорони навколишнього природного середовища у першому уряді Миколи Азарова з березня по грудень 2010 року (до цього керував Держкомрезервом).
Держгроші на папері
Агрокомпанія, одним із власників якої є ексміністр охорони навколишнього природного середовища часів президентства Віктора Януковича, отримала з державного бюджету 5,6 мільйона гривень грантових коштів.
Гроші виділили на конкретну мету - створення нових ліній з виробництва комбікорму, придбання технологічного обладнання та відкриття нових робочих місць.
Замість модернізації підприємства власники розділили гроші між собою. А до держорганів подали підроблені звіти - нібито обладнання придбано і штат розширено.
Правоохоронці провели судово-економічну експертизу, яка підтвердила факт незаконної діяльності. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучили комп'ютерну техніку і чорнову документацію з доказами оборудки.
Про підозру повідомили:
- ексміністру;
- його партнеру по агрокомпанії;
- бухгалтеру підприємства.
Їм інкримінують кілька статей Кримінального кодексу:
- частини 2, 3 та 5 статті 27, частина 5 статті 191 - співучасть та організація привласнення майна в особливо великих розмірах;
- частина 2 статті 28, частина 1 статті 366 - службове підроблення за змовою групою осіб;
- частина 2 статті 209 - відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Як повідомляло РБК-Україна, у Полтавській області НАБУ та САП викрили корупційну схему на ремонті місцевих доріг. Депутат і посадовці міськради вимагали з підрядників 10% відкату від суми кожного договору - загалом незаконно привласнили понад 7,7 мільйона гривень.
Тим часом СБУ викрила схему привласнення нерухомості на 300 мільйонів гривень за участю ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.
Колишній чиновник часів Януковича через штучно створені борги заволодів недобудованою лікарнею та понад 21 гектаром землі у Києві.