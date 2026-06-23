СБУ викрила експосадовця РНБО, який привласнив лікарню і землю у Києві на мільйони
Ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича викрили на привласненні недобудованої лікарні та понад 21 гектара землі у Києві. Майно оцінюють у 300 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
За даними розслідування, Сівкович та його спільники розробляли шахрайський план протягом 2006-2021 років. Схема полягала у створенні штучної заборгованості перед державним замовником будівництва Республіканської клінічної лікарні.
Згодом ці вигадані борги фігуранти використали, щоб забрати весь майновий комплекс через процедуру банкрутства. Для реалізації плану ексчиновник залучив керівництво держпідприємства та підконтрольну компанію-підрядника у Києві.
Ця приватна фірма мала добудувати медичний комплекс за 30 мільйонів гривень, але навмисно не виконала умови угоди і "загнала" державну структуру в борги. Після цього права на вигаданий борг продали забудовнику, а лікарню привласнили в обмін на погашення цієї суми.
Фото: оголошення про підозри учасникам схеми (t.me/SBUkr)
Хто отримав підозри
На підставі зібраних доказів Володимиру Сівковичу та двом його бізнес-партнерам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);
- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (організація, зловживання службовим становищем, що призвело до значних збитків).
Також після обшуків підозру отримав їхній спільник - юрист приватної компанії, яка брала участь в оборудці. Наразі у суді вже триває розгляд справи щодо повернення довгобуду у власність держави.
Що відомо про Володимира Сівковича
Екс-регіонал Володимир Сівкович раніше обіймав посаду заступника секретаря РНБО України за часів президентства Віктора Януковича. Після Революції гідності втік до Російської Федерації. Сівкович також підозрюється у державній зраді та створенні злочинної організації.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов щодо цивільної конфіскації майна віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби на суму близько 5 млн гривень.
Крім того, правоохоронці провели масштабну спецоперацію з обшуками у співробітників ВЛК у 16 областях України. Слідство перевіряло можливу наявність незадекларованих активів, зокрема нерухомості, значних сум готівки та транспортних засобів.