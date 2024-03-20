Ексміністр оборони Британії про відправку військ в Україну: Ми не можемо цього виключати

Воллес вважає, що Британія не може чекати покращення економіки для збільшення фінансування збройних сил.

"Я б справді хотів провести кампанію в Палаті представників, щоб переконатися, що основні партії усвідомлюють небезпеку, з якою ми стикаємося, і що це повинно бути в їхніх заявах", - сказав ексміністр оборони у коментарі Times Radio.

Він також вважає, що "не можна виключати" того, що британські війська, можливо, доведеться відправити в Україну, аби протистояти Росії.

"Ми повинні використовувати цю фразу: "ми не можемо це виключати"… Я маю на увазі, що частина стримування полягає в неоднозначності... Аби змусити супротивника здогадуватися про те, як далеко ми можемо зайти і що будемо робити", - сказав Воллес.

Він зазначив, що "це те, що Путін робить майстерно – він змушує всіх здогадуватися".

"І я думаю, що найкраще — переконатися в його усвідомленні того, що ми вважаємо дуже серйозними його дії в Україні. Я думаю, що президент Путін – і ми щойно побачили це під час фіктивних виборів – найближче до Адольфа Гітлера в цьому поколінні", - сказав колишній посадовець.

Позиція офіційної Британії щодо направлення військ в Україну