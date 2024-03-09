В Британії виступили проти відправки військ в Україну, бо вони будуть "ціллю" для РФ

Британія проти відправлення західних військ на територію України, навіть для навчання українських солдатів, бо вони стануть "ціллю" для Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung .

Так, в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung британський міністр відповів на питання щодо ставлення до можливості відправлення військ в Україну. Кемерон відповів, що це перетворить західних військових у "цілі" для російської армії.

"Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна", - наголосив він.

Що ж стосується тренувальних місій на території України, то, на думку Кемерона, їх краще проводити за кордоном.

"Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів", - додав міністр.

Ідея Макрона про війська в Україні

Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. А днями французький президент розповів, за яких умов готовий відправити французькі війська в Україну.

Низка країн НАТО виступили проти відправлення військ в Україну, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італія. Але є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

За даними Politico, зараз Франція збирає альянс країн, які відкриті до відправлення військ на територію України. Наприклад, для розмінування територій.

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