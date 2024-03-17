Міністр оборони Британії скасував поїздку до Одеси через ракетну загрозу, - ЗМІ

Міністр оборони Британії Грант Шаппс під час візиту до України скасував поїздку до Одеси через російську ракетну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Глава оборонного відомства змінив програму візиту після попередження від британської розвідки щодо того, що росіянам стало відомо про його плани поїздки.

Коли він летів до Польщі з авіабази "Нортолт", йому повідомили, що 6 березня під час візиту до Одеси кортеж президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса ледве уникнув ракетного удару з боку РФ. Тоді внаслідок вибухів загинули п'ятеро людей. Ця новина підвищила рівень загрози безпеці Шаппса зі значного до критичного.

Шаппс разом із невеликою групою британських офіційних осіб нічним поїздом із Польщі прибув до Києва 7 березня для переговорів із Зеленським та членами уряду України.

"Путін показав себе безрозсудним, безжальним і необачним. Він наблизився до вбивства двох західних лідерів, неважливо, чи було це навмисно чи випадково. Що, до біса, він творить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?", - заявив? Шаппс після поїздки.

Повідомляється, що це була його друга поїздка до України на посаді міністра оборони та третя з початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Візит Шаппса в Україну

У четвер, 7 березня, стало відомо, що державний секретар з оборони Британії Грант Шаппс прибув до України. Він зустрівся із Володимиром Зеленським.

Також Шаппс провів зустріч із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умеровим.

Крім того, Шаппс оголосив про передачу нового пакету військової допомоги для України. Британія виділила додаткові 125 млн фунтів стерлінгів, які підуть на закупівлю понад 10 тисяч дронів.