Экс-министр обороны Британии об отправке войск в Украину: Мы не можем этого исключать

Уоллес считает, что Британия не может ждать улучшения экономики для увеличения финансирования вооруженных сил.

"Я бы действительно хотел провести кампанию в Палате представителей, чтобы убедиться, что основные партии осознают опасность, с которой мы сталкиваемся и что это должно быть в их заявлениях", - сказал экс-министр обороны в комментарии Times Radio.

Он также считает, что "нельзя исключать", что британские войска, возможно, придется отправить в Украину, чтобы противостоять России.

"Мы должны использовать эту фразу: "мы не можем это исключать"... Я имею в виду, что часть сдерживания заключается в неоднозначности... Чтобы заставить противника догадываться о том, как далеко мы можем зайти и что будем делать", - сказал Уоллес.

Он отметил, что "это то, что Путин делает мастерски – он заставляет всех догадываться".

"И я думаю, что лучше всего — убедиться в его осознании того, что мы считаем очень серьезными его действия в Украине. Я думаю, что президент Путин – и мы только что увидели это во время фиктивных выборов – ближе всего к Адольфу Гитлеру в этом поколении", - сказал бывший чиновник.

Позиция официальной Британии по отправке войск в Украину