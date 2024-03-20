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Экс-министр обороны Британии об отправке войск в Украину: Мы не можем этого исключать

Фото: Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал к межпартийному обязательству относительно 3% ВВП как минимального уровня расходов на оборону. Он выразил мнение, что отправку британских войск в Украину "нельзя исключать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Уоллес считает, что Британия не может ждать улучшения экономики для увеличения финансирования вооруженных сил.

"Я бы действительно хотел провести кампанию в Палате представителей, чтобы убедиться, что основные партии осознают опасность, с которой мы сталкиваемся и что это должно быть в их заявлениях", - сказал экс-министр обороны в комментарии Times Radio.

Он также считает, что "нельзя исключать", что британские войска, возможно, придется отправить в Украину, чтобы противостоять России.

"Мы должны использовать эту фразу: "мы не можем это исключать"... Я имею в виду, что часть сдерживания заключается в неоднозначности... Чтобы заставить противника догадываться о том, как далеко мы можем зайти и что будем делать", - сказал Уоллес.

Он отметил, что "это то, что Путин делает мастерски – он заставляет всех догадываться".

"И я думаю, что лучше всего — убедиться в его осознании того, что мы считаем очень серьезными его действия в Украине. Я думаю, что президент Путин – и мы только что увидели это во время фиктивных выборов – ближе всего к Адольфу Гитлеру в этом поколении", - сказал бывший чиновник.

Позиция официальной Британии по отправке войск в Украину

Ранее, 9 марта, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Британия против отправки западных войск на территорию Украины даже для обучения украинских солдат, потому что они станут "целью" для России.

СМИ сообщали, что действующий министр обороны Британии Грант Шаппс во время визита в Украину 7 марта отменил поездку в Одессу из-за российской ракетной угрозы.

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