Ексміністр оборони Британії про відправку військ в Україну: Ми не можемо цього виключати
Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав до міжпартійного зобов’язання щодо 3% ВВП як мінімального рівня витрат на оборону. Він висловив думку, що відправку британських військ в Україну "не можна виключати".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Воллес вважає, що Британія не може чекати покращення економіки для збільшення фінансування збройних сил.
"Я б справді хотів провести кампанію в Палаті представників, щоб переконатися, що основні партії усвідомлюють небезпеку, з якою ми стикаємося, і що це повинно бути в їхніх заявах", - сказав ексміністр оборони у коментарі Times Radio.
Він також вважає, що "не можна виключати" того, що британські війська, можливо, доведеться відправити в Україну, аби протистояти Росії.
"Ми повинні використовувати цю фразу: "ми не можемо це виключати"… Я маю на увазі, що частина стримування полягає в неоднозначності... Аби змусити супротивника здогадуватися про те, як далеко ми можемо зайти і що будемо робити", - сказав Воллес.
Він зазначив, що "це те, що Путін робить майстерно – він змушує всіх здогадуватися".
"І я думаю, що найкраще — переконатися в його усвідомленні того, що ми вважаємо дуже серйозними його дії в Україні. Я думаю, що президент Путін – і ми щойно побачили це під час фіктивних виборів – найближче до Адольфа Гітлера в цьому поколінні", - сказав колишній посадовець.
Позиція офіційної Британії щодо направлення військ в Україну
Раніше, 9 березня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Британія проти відправлення західних військ на територію України, навіть для навчання українських солдатів, бо вони стануть "ціллю" для Росії.
ЗМІ повідомляли, що чинний міністр оборони Британії Грант Шаппс під час візиту до України 7 березня скасував поїздку до Одеси через російську ракетну загрозу.
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