Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби

ДБР не назвало ім'я підозрюваного ексміністра, однак за даними джерел РБК-Україна, йдеться про Володимира Омеляна.

Як встановила слідство, Омелян після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та протягом тривалого часу не виконував службові обов’язки.

Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій.

Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини.

Фото: ДБР

Упродовж кількох періодів 2022-2023 років чоловік проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області.

Військовослужбовцю вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.