На екскурсіях у Данії запустили україномовний аудіогід

На автобусних і човникових екскурсіях по Копенгагену запустили україномовний аудіогід.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram першої леді Олени Зеленської.
У Данії запустили вже другий аудіогід українською мовою на автобусних і човникових екскурсіях, а загалом це буде вже 59 український аудіогід у музеях і визначних пам'ятках світу.
"Знайти спільну мову - зазвичай кажемо ми, коли шукаємо діалогу. В діалозі зі світом Україна її вже знайшла. Це мова культури, історії. Мова розвитку і майбутнього", - зазначила Олена Зеленська.
Екскурсію українською мовою можна прослухати в Музеї національної історії в замку Фредеріксборг.
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