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Tesla виплатить 3,2 млн доларів колишньому працівнику через расову дискримінацію

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США, Вівторок 04 квітня 2023 04:08
Tesla виплатить 3,2 млн доларів колишньому працівнику через расову дискримінацію Фото: Tesla заплатить за расову дискримінацію 3,2 млн доларів (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Федеральний суд Сан-Франциско зобов'язав компанію Tesla виплатити близько 3,2 мільйона доларів колишньому співробітнику через расові переслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Колишній працівник Tesla Оуен Діас звинувати компанію у бездіяльності, коли він неодноразово скаржився менеджерам, що працівники заводу у Фрімонті, штат Каліфорнія, часто використовують расистські образи та свастику.

Компанія заявила, що не терпить дискримінації на робочому місці та серйозно ставиться до скарг працівників.

"Діас був конфліктним працівником, який перебільшував свої заяви про емоційний стрес", - заявив адвокат Tesla Алекс Спіро.

Бернард Александер, адвокат Діаса, зикликав надіслати повідомлення Tesla та іншим великим компаніям, що вони будуть притягнуті до відповідальності за неспроможність боротися з дискримінацією.

"Погляд Діаса на світ змінився назавжди. Ось що відбувається, коли позбавляєш людину безпеки", - сказав Александр.

Раніше ми писали, компанію Tesla зобов'язали виплатити колишньому працівнику Оуену Діасу 137 млн доларів через расову дискримінацію.

Нагадаємо, Twitter замінив синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin.

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