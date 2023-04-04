Росіяни стурбовані можливим наступом України та готуються до оборони: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська завдали невдалих наземних ударів поблизу Невського, району Серебрянського лісу, Білогорівки та Верхньокам’янського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують, що українські сили здійснили обмежене просування на південний захід від Червонопопівки. Голова Луганської ОДА Олексій Смирнов 3 квітня повідомив, що українські війська продовжують відбивати постійні атаки на Білогорівку, незважаючи на те, що російські сили мають більше військ поблизу населеного пункту

Міністерство оборони Росії стверджувало, що підрозділи ВДВ перед відправкою на невизначену ділянку фронту в Україні вперше в історії ВДВ отримали термобаричні артилерійські системи ТОС-1А "Солнцепек"

Бої у Донецькій області

"Вагнерівці" продовжували просування в центр Бахмута 2 і 3 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують український ракетний удар по російських позиціях у комплексі AZOM на півночі Бахмута, підтверджуючи, що група "Вагнера", ймовірно, захопила комплекс приблизно 28 березня. На геолокаційному кадрі, зробленому в ніч на 2 квітня, видно, як Євген Пригожин піднімає російський прапор перед будівлею міськадміністрації Бахмута.

Генштаб України 2 і 3 квітня повідомляв, що українські війська продовжували відбивати російські атаки на Бахмут, на північний захід від міста в районі Оріхово-Василівки (12 км на північний захід) і на південний захід від Бахмута в районі Іванівського (5 км на південний захід) і Передтечине (15 км на південний захід). Російське ВДВ дедалі активніше підтримує операції "Вагнера" в Бахмуті.

2 квітня російські війська продовжили наступальні дії на заході Донецької області. Також цьго ж дня росіяни безуспішно наступали на Вугледар (30 км на південний захід від Донецька). Речник російського Східного угруповання військ Олександр Гордєєв заявив, що 2 та 3 квітня російські війська відбили дії українських розвідників у невстановлених місцях на південний захід від Донецька.. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що російські війська, ймовірно, утримують позиції в Дорожнянці на сході Запорізької області, приблизно за 100 км на південний захід від міста Донецьк.

"Південна вісь"

Росіяни стурбовані потенційною загрозою з боку України в напрямку окупованого Криму. На півострові тривають оборонні і матеріально-технічних підготовки. Супутникові знімки, опубліковані 1 квітня, показують, що російські війська звели оборонні лінії вздовж ключових наземних ліній зв’язку (GLOCs) і логістичних вузлів у Криму, в тому числі поблизу Армянська, вздовж E105 на південь від Чонгара (34 км на північний схід від Джанкоя), вздовж шосе E97 біля Філатівки (8 км на південний схід від Армянська), поблизу Воронцівки (20 км на південь від Армянська) та вздовж пляжів Євпаторії в західному Криму.

The Washington Post повідомляє, що російська влада зосередилася на зведенні нових оборонних споруд у Криму протягом останніх кількох тижнів на тлі чуток про український контрнаступ, зокрема поблизу Вітіно на західному узбережжі Криму (15 км на захід від Євпаторії), Медведівки (22 км на північний схід від Джанкоя), Армянська, Маслового ( 9 км на північ від Джанкоя), та Новоіванівка (32 км на північний захід від Джанкоя). Російські війська встановили великі укріплення на підході до Криму з боку окупованої Херсонської області.

Супутникові знімки, опубліковані 3 квітня, показують, що російська влада продовжує зусилля з відновлення залізничної колії через Керченський міст. Через контрольно-пропускні пункти на автомобільному мосту через Керченську протоку утворилися пробки довжиною від 1,7 до 2 км з обох боків мосту, а також 128 великовагових вантажівок стоять у черзі, щоб переправитися через Керч.

Українські військові, 2 квітня втретє за останні сім днів, завдали удару з "Хаймарсів" по російському залізничному депо в окупованому Мелітополі Запорізької області. Російські джерела зазначали, що українські війська завдавали подібних ударів по тилових елементах під час контрнаступу в Херсонській області восени 2022 року.