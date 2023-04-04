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На экскурсиях в Дании запустили украиноязычный аудиогид

Фото: Дания запустила украиноязычный аудиогид на экскурсиях (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На автобусных и лодочных экскурсиях по Копенгагену запустили украиноязычный аудиогид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первой леди Елены Зеленской.

В Дании запустили уже второй аудиогид на украинском языке на автобусных и лодочных экскурсиях, а в общей сложности это будет уже 59 украинский аудиогид в музеях и достопримечательностях мира.

"Найти общий язык - обычно говорим мы, когда ищем диалога. В диалоге с миром Украина его уже нашла. Это язык культуры, истории. Язык развития и будущего", - отметила Елена Зеленская.

Экскурсию по-украински можно прослушать в Музее национальной истории в замке Фредериксборг.

После полномасштабного вторжения России в Украину Дания предоставила убежище для 35 тысяч украинцев.

Ранее мы писали, россияне в ожидании контрнаступления Украины усиленно строят оборонительные сооружения в Крыму.

Напомним, компанию Tesla обязали выплатить около 3,2 миллиона долларов бывшему сотруднику из-за расовых преследований.

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