На экскурсиях в Дании запустили украиноязычный аудиогид

На автобусных и лодочных экскурсиях по Копенгагену запустили украиноязычный аудиогид.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первой леди Елены Зеленской.
В Дании запустили уже второй аудиогид на украинском языке на автобусных и лодочных экскурсиях, а в общей сложности это будет уже 59 украинский аудиогид в музеях и достопримечательностях мира.
"Найти общий язык - обычно говорим мы, когда ищем диалога. В диалоге с миром Украина его уже нашла. Это язык культуры, истории. Язык развития и будущего", - отметила Елена Зеленская.
Экскурсию по-украински можно прослушать в Музее национальной истории в замке Фредериксборг.
После полномасштабного вторжения России в Украину Дания предоставила убежище для 35 тысяч украинцев.
Ранее мы писали, россияне в ожидании контрнаступления Украины усиленно строят оборонительные сооружения в Крыму.
Напомним, компанию Tesla обязали выплатить около 3,2 миллиона долларов бывшему сотруднику из-за расовых преследований.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.