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На екскурсіях у Данії запустили україномовний аудіогід

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Данія, Вівторок 04 квітня 2023 06:57
На екскурсіях у Данії запустили україномовний аудіогід Фото: Данія запустила україномовний аудіогід на екскурсіях (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На автобусних і човникових екскурсіях по Копенгагену запустили україномовний аудіогід.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram першої леді Олени Зеленської.

У Данії запустили вже другий аудіогід українською мовою на автобусних і човникових екскурсіях, а загалом це буде вже 59 український аудіогід у музеях і визначних пам'ятках світу.

"Знайти спільну мову - зазвичай кажемо ми, коли шукаємо діалогу. В діалозі зі світом Україна її вже знайшла. Це мова культури, історії. Мова розвитку і майбутнього", - зазначила Олена Зеленська.

Екскурсію українською мовою можна прослухати в Музеї національної історії в замку Фредеріксборг.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія надала прихисток для 35 тисяч українців.

Раніше ми писали, росіяни в очікуванні контрнаступу України посилено будують оборонні споруди в Криму.

Нагадаємо, компанію Tesla зобов'язали виплатити близько 3,2 мільйона доларів колишньому співробітнику через расові переслідування.

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