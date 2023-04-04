На екскурсіях у Данії запустили україномовний аудіогід

На автобусних і човникових екскурсіях по Копенгагену запустили україномовний аудіогід.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram першої леді Олени Зеленської.

У Данії запустили вже другий аудіогід українською мовою на автобусних і човникових екскурсіях, а загалом це буде вже 59 український аудіогід у музеях і визначних пам'ятках світу.

"Знайти спільну мову - зазвичай кажемо ми, коли шукаємо діалогу. В діалозі зі світом Україна її вже знайшла. Це мова культури, історії. Мова розвитку і майбутнього", - зазначила Олена Зеленська.

Екскурсію українською мовою можна прослухати в Музеї національної історії в замку Фредеріксборг.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія надала прихисток для 35 тисяч українців.