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Екскомбату "Магури" могли підкинути наркотики: поліція відреагувала на скандал

20:45 28.08.2026 Пт
2 хв
Військовий стверджує, що наркотики йому підкинули
aimg Сергій Козачук
Фото: військовослужбовець Артем Ширшин (facebook.com/a.shyrshyn)

У Харкові стався скандал за участю військовослужбовця, якого зупинила поліція та заявила про вилучення наркотичних речовин. Захисник називає події спланованою провокацією, а в Національній поліції обіцяють провести перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військовослужбовця Артема Ширшина та повідомлення Нацполіції.

Версія військовослужбовця

За словами військового, його зупинка була підставою, а на місці одразу з'явилися особи, схожі на співробітників СБУ, які згодом надали посвідчення оперативників Нацполіції.

Він повідомив, що йому підкинули траву та ваги, у зв'язку з чим інкримінують ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів).

"Під час очікування зʼявилися ще пару пакетів трави навколо машини... провели слідчі дії і "вилучення". Знайшли ще пакети з порошками і таблетками в місцях, про які я навіть не знав", - повідомив Ширшин.

Окрім цього, військовослужбовець зазначив, що екіпаж поліції, який виїхав для його затримання, дорогою потрапив у ДТП.

Реакція та позиція Нацполіції

У поліції підтвердили факт зупинки автомобіля у Харкові на основі даних, які надійшли від Військової служби правопорядку (ВСП).

Під час огляду правоохоронці виявили згортки.

За даними відомства:

  • Водій під час розпакування заявив, що виявлений пакет та його вміст йому не належать.
  • Слідчі вилучили два зіп-пакети з речовиною рослинного походження та направили їх на експертизу.

Виконувач обов'язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе заявив, що ситуацію детально аналізують.

"Оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо одного з військовослужбовців буде невідкладно перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП", - зазначив Цуцкірідзе.

Він додав, що керівництву поліції Харківщини доручено комплексно з'ясувати всі обставини та перевірити твердження військовослужбовця.

Скандал довкола "Хартії"

Нагадаємо, раніше довкола військовослужбовців 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" розгорівся публічний скандал.

Тоді один із військовослужбовців підрозділу заявив про проблеми з командуванням та висловив претензії щодо організації служби.

Втім, у керівництві "Хартії" та в командуванні Нацгвардії заперечили звинувачення, зазначивши, що внутрішні перевірки не підтвердили порушень, а підрозділ продовжує виконувати бойові завдання за призначенням.

Також в Україні продовжують виявляти випадки корупції серед посадовців оборонної сфери.

Зокрема, нещодавно очільника Миколаївського обласного ТЦК відсторонено від посади через підозру у хабарництві. За даними слідства, посадовець вимагав 15 тисяч доларів за відстрочку від мобілізації.

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