RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Экс-комбату "Магуры" могли подбросить наркотики: полиция отреагировала на скандал

20:45 28.08.2026 Пт
2 мин
Военный утверждает, что наркотики ему подбросили
aimg Сергей Козачук
Фото: военнослужащий Артем Ширшин (facebook.com/a.shyrshyn)

В Харькове произошел скандал с участием военнослужащего, которого остановила полиция и заявила об изъятии наркотических веществ. Защитник называет события спланированной провокацией, а в Национальной полиции обещают провести проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военнослужащего Артема Ширшина и сообщения Нацполиции.

Версия военнослужащего

По словам военного, его остановка была основанием, а на месте сразу появились лица, похожие на сотрудников СБУ, которые впоследствии предоставили удостоверение оперативников Нацполиции.

Он сообщил, что ему подбросили траву и весы, в связи с чем инкриминируют ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство или сбыт наркотических средств).

"Во время ожидания появились еще пару пакетов травы вокруг машины... провели следственные действия и "изъятие". Нашли еще пакеты с порошками и таблетками в местах, о которых я даже не знал", - сообщил Ширшин.

Кроме этого, военнослужащий отметил, что выехавший для его задержания экипаж полиции по дороге попал в ДТП.

Реакция и позиция Нацполиции

В полиции подтвердили факт остановки автомобиля в Харькове на основе поступивших данных от Военной службы правопорядка (ВСП).

Во время осмотра правоохранители обнаружили свертки.

По данным ведомства:

  • Водитель во время распаковки заявил, что обнаруженный пакет и его содержимое ему не принадлежат.
  • Следователи изъяли два зип-пакета с веществом растительного происхождения и направили их на экспертизу.

Исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что ситуацию детально анализируют.

"Оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении одного из военнослужащих будет безотлагательно проверена. В том числе и то, как появилась эта информация в ВСП", - отметил Цуцкиридзе.

Он добавил, что руководству полиции Харьковщины поручено комплексно выяснить все обстоятельства и проверить утверждение военнослужащего.

Скандал вокруг "Хартии"

Напомним, ранее вокруг военнослужащих 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" разгорелся публичный скандал.

Тогда один из военнослужащих подразделения заявил о проблемах с командованием и высказал претензии по организации службы.

Впрочем, в руководстве "Хартии" и в командовании Нацгвардии отрицали обвинения, отметив, что внутренние проверки не подтвердили нарушений, а подразделение продолжает выполнять боевые задачи по назначению.

Также в Украине продолжают выявлять случаи коррупции среди чиновников оборонной сферы.

В частности, недавно глава Николаевского областного ТЦК отстранен от должности из-за подозрения во взяточничестве. По данным следствия, чиновник требовал 15 тысяч долларов за отсрочку от мобилизации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
сканалВооруженные силы УкраиныХарьковПолицейские