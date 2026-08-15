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Довкола "Хартії" розгорівся скандал через Єрмака: що відомо та як реагує корпус

20:07 15.08.2026 Сб
3 хв
Юридична підтримка військових обернулася гучним скандалом
aimg Дмитро Левицький
Довкола "Хартії" розгорівся скандал через Єрмака: що відомо та як реагує корпус Фото: що відомо про скандал довкола корпусу "Хартія" (facebook.com/khartiiacorps)
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Армійський корпус "Хартія" долучився до програми "Адвокат+", яку запустив колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. І це спричинило гучний скандал.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію, та як на неї реагують у корпусі.

Головне:

  • Суть скандалу: Армійський корпус "Хартія" долучився до програми юридичної підтримки "Адвокат+", яку запустив Єрмак, що фігурує у справі НАБУ.
  • Критика зсередини: Військовослужбовець "Хартії" та письменник Сергій Жадан публічно засудив співпрацю, порівнявши Єрмака з Медведчуком.
  • Позиція командування: Командир Ігор Оболєнський розповів, що Єрмак допоміг створенню "Хартії", та наголосив, що участь в програмі підтримки добровільна.

Що сталося

Вчора на Facebook-сторінці "Хартії" з'явилася публікація про те, що до "Адвокат+" приєдналися усі 8 підрозділів армійського корпусу.

"Це означає, що шість бригад і два полки матимуть ще надійніший юридичний тил. Адвокати ініціативи вже починають роботу з хартійцями. Дякуємо за співпрацю Національній асоціації адвокатів України та профільному комітету під керівництвом Андрія Єрмака", - йшлося у публікації.

Така співпраця корпусу з колишнім керівником Офісу президента, який має підозру від НАБУ, викликала обурення спершу в соціальних мережах, але згодом невдоволення висловили навіть у самій бригаді.

Хто критикує

З гучною заявою з приводу співпраці з Єрмаком виступив сьогодні письменник Сергій Жадан, який наразі є військовослужбовцем "Хартії".

"Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина", - написав Жадан на сторінці у Facebook.

На його думку, корпусу варто "правильно та відкрито прокомунікувати цю історію".

"Хартія - це досвід і робота тисяч бійців та командирів, які не можна знецінювати і нерозумно заперечувати", - додав Жадан.

Як реагує командування

Командир корпусу Ігор Оболєнський відреагував на критику публікацією у Facebook. За його словами, Єрмак є одним з тих, хто підтримував "Хартію" з самого її зародження.

"Свого часу у 2023 році Андрій Єрмак був одним із тих, хто відкрив нам двері до створення підрозділу і допомагав у його забезпеченні. Він допоміг переконати президента в тому, що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, в який варто інвестувати. І для мене ознакою порядності та людяності є памʼятати про допомогу і підтримку. Незалежно від посади чи навіть репутаційних викликів", - заявив Оболєнський.

Він також додав, що програма "Адвокат+" - добровільна, тож військовим "Хартії" самим вирішувати, чи користуватися нею, чи ні. Корпус також відкритий і до інших програм юридичної підтримки військових.

Що каже засновник "Хартії"

Скандал довкола "Хартії" прокоментував і засновник підрозділу - Всеволод Кожемяко. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що Єрмак часто "подорожує підрозділами" в зоні бойових дій, але лише "Хартія" відкрито про це прокомунікувала. І це було рішенням командира корпусу.

"Командири військових підрозділів мають робити різноманітні кроки поза межами бойових дій для того, щоб покращити забезпечення свого батальйону, бригади, корпусу і наблизити це забезпечення хоча б до 10-15% від потреби. Тому я не збираюся засуджувати Командування корпусу, або сам посипати голову попелом", - написав Кожемяко.

Він також закликав критиків не зневажати людей, "до яких вчора говорили з повагою".

"Бо репутація "Хартії" створювалась роками й сотнями боїв, важкою працею, звитягою та кровʼю людей, які виконували та виконують накази завдяки довірі до командирів", - резюмував Кожемяко.

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