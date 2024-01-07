Екскомандувач НАТО закликав Туреччину пропустити британські тральщики для України

Адмірал США у відставці назвав "невдалим" рішення Туреччині відмовити у проході через свої протоки двом кораблям класу Sandown Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Судна передали Києву для допомоги в розмінуванні судноплавних шляхів у Чорному морі.

На думку Ставрідіса, Туреччина "безумовно, могла вирішити дозволити прохід оборонних кораблів, таких як тральщики, в Чорне море", тому що "існує достатня свобода дій" відповідно до Конвенції Монтре, а тральщики мають суто оборонний характер.

"Це чітка позиція НАТО, з якою Туреччина погодилась у рамках своєї ролі в НАТО", - зазначив адмірал.

Аналізуючи відносини Туреччини з Росією і Заходом, Ставрідіс зазначив, що Анкара "занадто наполегливо намагається досягти балансу і повинна повністю покластися на свою роль члена НАТО".

"Росія є небезпечною державою-агресором і серійним порушником прав людини, яка щодня загрожує Альянсу в повітрі, на морі, на землі, у кіберпросторі та в космосі. Це не складний вибір", - сказав він.

Екс-командувач ВМС Туреччини, адмірал Джем Гюрденіз уже відповів на критику американського колеги. Він зазначив, що Анкара хоче уникнути "пролиття турецької крові" в рамках "війни у Чорному морі від імені США і НАТО".

Мінні тральщики Великої Британії для України

На початку грудня Міноборони Великої Британії підтвердило передачу Україні двох мінно-пошуковіих тральщиків для розмінування типу Sandown (MCMV) зі складу Королівських ВМС.

Однак на початку січня Туреччина відмовилася пропускати кораблі через свої протоки Босфор і Дарданелли, до завершення війни України з Росією. Анкара послалася на статтю 19 конвенції Монтре про режим проток, що забороняє пропускати військові кораблі сторін конфлікту.

У ВМС Збройних сил України не побачили у рішенні Анкари "зради" і зазначили, що не подавали до Анкари запит на проходження британських тральщиків з огляду на норми конвенції Монтре.

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