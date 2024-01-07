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Экс-командующий НАТО призвал Турцию пропустить британские тральщики для Украины

Фото: минный тральщик Sandown (MCMV) Королевского ВМС Великобритании (Wikimedia)
Автор: Валерий Савицкий

Решение Турции остановить передачу Украине двух британских военных кораблей противоречит ее обязательствам перед Североатлантическим союзом (НАТО). Анкара должна занять более жесткую позицию в отношении Российской Федерации.

Об этом заявил бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Адмирал США в отставке назвал "неудачным" решение Турции отказать в проходе через свои проливы двум кораблям класса Sandown Королевского военно-морского флота Великобритании. Суда передали Киеву для помощи в разминировании судоходных путей в Черном море.

По мнению Ставридиса, Турция "безусловно, могла решить разрешить проход оборонительных кораблей, таких как тральщики, в Черное море", потому что "существует достаточная свобода действий" в соответствии с Конвенцией Монтре, а тральщики имеют сугубо оборонительный характер.

"Это четкая позиция НАТО, с которой Турция согласилась в рамках своей роли в НАТО", - отметил адмирал.

Анализируя отношения Турции с Россией и Западом, Ставридис отметил, что Анкара "слишком настойчиво пытается достичь баланса и должна полностью положиться на свою роль члена НАТО".

"Россия является опасным государством-агрессором и серийным нарушителем прав человека, которая ежедневно угрожает Альянсу в воздухе, на море, на земле, в киберпространстве и в космосе. Это не сложный выбор", - сказал он.

Экс-командующий ВМС Турции, адмирал Джем Гюрдениз уже ответил на критику американского коллеги. Он отметил, что Анкара хочет избежать "пролития турецкой крови" в рамках "войны в Черном море от имени США и НАТО".

Минные тральщики Великобритании для Украины

В начале декабря Минобороны Великобритании подтвердило передачу Украине двух минно-поисковых тральщиков для разминирования типа Sandown (MCMV) из состава Королевских ВМС.

Однако в начале января Турция отказалась пропускать корабли через свои проливы Босфор и Дарданеллы, до завершения войны Украины с Россией. Анкара сослалась на статью 19 конвенции Монтре о режиме проливов, запрещающую пропускать военные корабли сторон конфликта.

В ВМС Вооруженных сил Украины не увидели в решении Анкары "измены" и отметили, что не подавали в Анкару запрос на прохождение британских тральщиков, учитывая нормы конвенции Монтре.

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Турция