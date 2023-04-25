Колишній командир "вагнерівців" вчинив бійку в Норвегії: він зізнався у суді

Колишній командир з ПВК "Вагнера" Андрій Медведєв, який втік цього року з Росії до Норвегії, визнав себе винним в участі у бійці.

Медведєв у суді заявив, що він вчинив бійку 22 лютого біля бару в Осло. Також він зізнався у носінні пневматичного пістолета, що заборонено у країні. При цьому затриманий відмовився визнавати провину у скоєнні насильства щодо співробітника поліції, за що йому може загрожувати три роки в'язниці.

"Він розуміє, що того вечора він був не в дусі і вжив занадто багато алкоголю, внаслідок чого сталася бійка з людьми за межами бару. Він не згоден зі звинуваченням у застосуванні насильства стосовно поліцейського. Це було непорозуміння. Він не чіпав поліцейського", - заявив адвокат колишнього "вагнерівця" Брінйульф Ріснес.

Сам Медведєв у суді стверджував, що він не мав наміру завдати шкоди поліцейським. При цьому носіння пневматичного пістолета підозрюваний спробував виправдати острахом, що на нього хтось нападе.

Прокурор попросив засудити Медведєва до тюремного ув'язнення на 18 днів, включаючи п'ять днів, які він уже провів під арештом, за насильство щодо поліцейських, та умовний термін за інші правопорушення, в яких він визнав себе винним. Очікується, що суд оголосить свій вердикт та вирок до 2 травня.