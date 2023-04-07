"Поїхав по цигарки": екс-командира "Вагнера" заарештували в Швеції

Екс-командира з ПВК "Вагнера" Андрія Медвєдєва, який утік до Норвегії та попросив там політичного притулку, заарештували у Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на норвезьке видання Dagbladet .

Медведєв, який воював проти України у лавах найманців-"вагнерівців" і попросив про притулок у Норвегії, заявив, що їздив до Швеції, щоб купити там дешевші цигарки.

Оскільки він не має дозволу на проживання в Швеції, він був заарештований і затриманий шведською імміграційною владою.

"Він думав, що зможе поїхати до Швеції. На жаль, шукачі притулку не мають такої можливості. Він просить вибачення за це непорозуміння і сподівається, що незабаром його передадуть назад до Норвегії", - повідомив адвокат колишнього "вагнерівця" Бриньюльф Ріснес.

Адвокат зазначив, що цей інцидент не повинен мати жодного стосунку до його справи про надання притулку в Норвегії.