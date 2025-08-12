Ексголові ДФС Насірову продовжили запобіжний захід

Справа Насірова

Нагадаємо, у 2017 році Роман Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, протягом 2015-2016 років колишній глава ДФС отримав понад 722 млн гривень хабаря від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі.

Того ж року Насірову вручили ще одну підозру. За версією слідства, Насіров дав дозвіл на почергові виплати податкових боргів підприємствам народного депутата Олександра Онищенка. Тим самим завдав збитків бюджету на 2 млрд гривень.

У квітні 2025 року стало відомо, що Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів, а його адвокати подали клопотання про зупинку кримінального провадження.

Пізніше наказ про мобілізацію скасували, а колишнього главу ДФС відправили до СІЗО. У травні він вийшов з-під варти, оскільки за нього внесли заставу.

