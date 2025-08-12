Ексголові ДФС Насірову продовжили запобіжний захід

Про це РБК-Україна повідомили у ВАКС.

У справі про хабар Насірову продовжили строк дії покладених на нього раніше процесуальних обов'язків. У справі про збитки продовжили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Як зазначається, проти Насірова відкрито дві кримінальні справи. В одній (про завдання державі збитків на понад 2 млрд гривень) запобіжний захід продовжили до 4 вересня. В іншій справі (щодо отримання хабаря у розмірі понад 722 млн гривень) - до 9 вересня.

Справа Насірова

Нагадаємо, у 2017 році Роман Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, протягом 2015-2016 років колишній глава ДФС отримав понад 722 млн гривень хабаря від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі.

Того ж року Насірову вручили ще одну підозру. За версією слідства, Насіров дав дозвіл на почергові виплати податкових боргів підприємствам народного депутата Олександра Онищенка. Тим самим завдав збитків бюджету на 2 млрд гривень.

У квітні 2025 року стало відомо, що Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів, а його адвокати подали клопотання про зупинку кримінального провадження.

Пізніше наказ про мобілізацію скасували, а колишнього главу ДФС відправили до СІЗО. У травні він вийшов з-під варти, оскільки за нього внесли заставу.

Більше про Насірова, справи проти нього та скандал з мобілізацією - у матеріалі РБК-Україна.