Экс-главе ГФС Насирову продлили меру пресечения

Об этом РБК-Украина сообщили в ВАКС.

По делу о взятке Насирову продлили срок действия возложенных на него ранее процессуальных обязанностей. По делу об убытках продлили меру пресечения в виде личного обязательства.

Как отмечается, против Насирова открыто два уголовных дела. В одном (о нанесении государству ущерба на более 2 млрд гривен) меру пресечения продлили до 4 сентября. В другом деле (о получении взятки в размере более 722 млн гривен) - до 9 сентября.

Дело Насирова

Напомним, в 2017 году Роман Насиров был задержан детективами НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в течение 2015-2016 годов бывший глава ГФС получил более 722 млн гривен взятки от владельца компаний аграрного холдинга за возмещение НДС в ускоренном режиме.

В том же году Насирову вручили еще одно подозрение. По версии следствия, Насиров дал разрешение на поочередные выплаты налоговых долгов предприятиям народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд гривен.

В апреле 2025 года стало известно, что Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов, а его адвокаты подали ходатайство об остановке уголовного производства.

Позже приказ о мобилизации отменили, а бывшего главу ГФС отправили в СИЗО. В мае он вышел из-под стражи, поскольку за него внесли залог.

Больше о Насирове, делах против него и скандале с мобилизацией - в материале РБК-Украина.