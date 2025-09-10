Ексголова Верховного суду Непалу очолить новий кабмін після масштабних протестів

Зазначається, що головна рушійна сила протестів в країні, молодіжний рух Gen-Z, запропонував сформувати тимчасовий цивільний уряд на чолі з ексголовою ВС Сушилою Каркі після внутрішніх обговорень та дискусій.

Пропозицію передали начальнику штабу непальської армії Ашоку Раджу Сігделу. За його словами, армія була не проти кандидатури та почала власні переговори з Каркі. Також ексголова Верховного суду має велику підтримку серед учасників протестів.

Окрім Каркі, розглядалися й інші кандидатури, зокрема мери непальського міста Дхаран та столиці країни Катманду. Також очолити уряд пропонували роялісту та бізнесмену Прасаї, але той відмовився.