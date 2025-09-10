Экс-глава Верховного суда Непала возглавит новый кабмин после масштабных протестов

Отмечается, что главная движущая сила протестов в стране, молодежное движение Gen-Z, предложило сформировать временное гражданское правительство во главе с экс-главой ВС Сушилой Карки после внутренних обсуждений и дискуссий.

Предложение передали начальнику штаба непальской армии Ашоку Раджу Сигделу. По его словам, армия была не против кандидатуры и начала собственные переговоры с Карки. Также экс-глава Верховного суда имеет большую поддержку среди участников протестов.

Кроме Карки, рассматривались и другие кандидатуры, в частности мэры непальского города Дхаран и столицы страны Катманду. Также возглавить правительство предлагали роялисту и бизнесмену Прасаи, но тот отказался.