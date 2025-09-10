RU

Экс-глава Верховного суда Непала возглавит новый кабмин после масштабных протестов

Иллюстративное фото: масштабные протесты вспыхнули в Непале (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Бывшая глава Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить временный кабинет министров страны. Ранее протестующие уже называли ее имя в числе других возможных кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на непальское издание Khabarhub.

Отмечается, что главная движущая сила протестов в стране, молодежное движение Gen-Z, предложило сформировать временное гражданское правительство во главе с экс-главой ВС Сушилой Карки после внутренних обсуждений и дискуссий.

Предложение передали начальнику штаба непальской армии Ашоку Раджу Сигделу. По его словам, армия была не против кандидатуры и начала собственные переговоры с Карки. Также экс-глава Верховного суда имеет большую поддержку среди участников протестов.

Кроме Карки, рассматривались и другие кандидатуры, в частности мэры непальского города Дхаран и столицы страны Катманду. Также возглавить правительство предлагали роялисту и бизнесмену Прасаи, но тот отказался.

 

Протесты в Непале

Акции начались после блокировки социальных сетей и переросли в общенациональное выступление против коррупции и хаоса в стране. Силовые структуры не смогли остановить участников протестов, а армия Непала также не вмешалась.

По данным СМИ, только за один день количество погибших превысило 20 человек, общее количество жертв достигло 24. Среди атакованных объектов оказались резиденция премьер-министра, здание президентской администрации и другие ключевые государственные учреждения.

Ситуация в стране остается критической: фактически государственный аппарат парализован, протестующие контролируют значительную часть столицы, а общество охвачено страхом из-за пожаров, погромов и нападений.

Все детали о протестах в Непале - в материале РБК-Украина.

