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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ексглава ЦРУ розповів, що необхідно українським військовим для успішного контрнаступу

Фото: Ексглава ЦРУ Девід Петреус
Автор: Олег Васьків

Українські захисники зможуть провести успішний контрнаступ вже влітку, якщо оперативно отримають західне озброєння, а також продумають правильну стратегію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього глави ЦРУ Девіда Петреуса у коментарі кореспонденту CNN на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ви можете змусити ворога впасти і це можливо цього літа, принаймні, локально і, сподіваюся, достатньо, щоб перерізати той сухопутний міст, який РФ встановила", - сказав генерал.

Петреус пояснив, що у такому випадку Україна зможе почати ізоляцію Криму і розділити російські сили.

За його словами, якщо вдасться зруйнувати міст через Керченську протоку, то ЗСУ зможуть дійсно ізолювати окупантів. Поєднання цього сценарію з використанням HIMARS призведе до "зовсім іншої динаміки".

Ексглава ЦРУ додав, що українці навчаються поводженню із західною зброєю з вражаючою швидкістю.

"Навіть коли вони повертаються до казарми після дуже довгого тренувального дня, вони читають посібники. Вони хочуть повернутися в бій, повернутися до захисту своїх сімей", - підсумував Петреус.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підкреслив, що ЗСУ нині набагато сильніші за російських окупантів.

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