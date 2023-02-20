Эксглава ЦРУ рассказал, что необходимо украинским военным для успешного контрнаступления

"Вы можете заставить врага упасть и это возможно этим летом, по крайней мере, локально и, надеюсь, достаточно, чтобы перерезать тот сухопутный мост, который РФ установила", - сказал генерал.

Петреус объяснил, что в этом случае Украина сможет начать изоляцию Крыма и разделить российские силы.

По его словам, если удастся разрушить мост через Керченский пролив, то ВСУ смогут действительно изолировать оккупантов. Сочетание этого сценария с использованием HIMARS приведет к "совершенно другой динамике".

Эксглава ЦРУ добавил, что украинцы учатся обращаться с западным оружием с поразительной скоростью.

"Даже когда они возвращаются в казарму после очень длинного тренировочного дня, они читают пособия. Они хотят вернуться в бой, вернуться к защите своих семей", - подытожил Петреус.