RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксглава ЦРУ рассказал, что необходимо украинским военным для успешного контрнаступления

Фото: Эксглава ЦРУ Дэвид Петреус
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники смогут провести успешное контрнаступление уже летом, если оперативно получат западное вооружение, а также продумают правильную стратегию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего главу ЦРУ Дэвида Петреуса в комментарии корреспонденту CNN на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Вы можете заставить врага упасть и это возможно этим летом, по крайней мере, локально и, надеюсь, достаточно, чтобы перерезать тот сухопутный мост, который РФ установила", - сказал генерал.

Петреус объяснил, что в этом случае Украина сможет начать изоляцию Крыма и разделить российские силы.

По его словам, если удастся разрушить мост через Керченский пролив, то ВСУ смогут действительно изолировать оккупантов. Сочетание этого сценария с использованием HIMARS приведет к "совершенно другой динамике".

Эксглава ЦРУ добавил, что украинцы учатся обращаться с западным оружием с поразительной скоростью.

"Даже когда они возвращаются в казарму после очень длинного тренировочного дня, они читают пособия. Они хотят вернуться в бой, вернуться к защите своих семей", - подытожил Петреус.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ сейчас гораздо сильнее российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины