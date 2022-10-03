Эксглава ЦРУ рассказал, каким будет ответ США на ядерный удар РФ по Украине

Соединенные Штаты нанесут конвенционный удар по российским войскам, если руководитель Кремля Владимир Путин отважится отдать приказ о применении тактического ядерного оружия по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса в интервью ABC News .

"Мы уничтожим все силы, которые сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также все российские корабли в Черном море", - сказал генерал.

По мнению Петреуса, такой конвенционной атаки от США будет достаточно и не придется наносить ядерный удар.

"Это не может остаться без ответа. Но оно не расширяется - это не ядерное для ядерного. Вы не хотите вмешиваться в ядерную эскалацию, но вы должны показать, что это нельзя принять ни в коем случае", - добавил эксдиректор ЦРУ.