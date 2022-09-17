Эксглава Мюнхенской конференции назвал, что может заменить гарантии безопасности для Украины

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что армия Украины в будущем сможет обеспечить безопасность собственной страны, если Запад продолжит ее поддерживать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью "Немецкой волне".

По словам Ишингера, после победы у Украины будет самая сильная и опытная армия в Европе.

"Украине, которая к этому моменту будет находиться в ужасном экономическом состоянии, мы, западные союзники, можем помочь сохранить армию, которая будет насчитывать 400 000 - 500 000 военнослужащих, будет иметь современное вооружение, включая основные танки западного образца и т.д. Это лучшая гарантия безопасности, которую Украина может иметь", – заявил Ишингер.

Как пример, дипломат напомнил об Израиле, который не является членом НАТО и не имеет никаких письменных гарантий безопасности, однако имеет значительные возможности для защиты своей территории.

По словам Ишингера, поддержка боеспособности большой армии, поставки большого количества техники и боеприпасов очень затратна.

"А также не будем забывать большое количество военнослужащих, чью службу также необходимо оплачивать. Мы можем помочь Украине поддерживать этот уровень боеспособности, чтобы таким образом сдержать новое вторжение", - отметил дипломат.

В то же время, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности считает, что Москва вряд ли будет доверять любым гарантиям, кроме гарантиям ксаемо НАТО.