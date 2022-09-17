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Ексглава Мюнхенської конференції назвав, що може замінити гарантії безпеки для України

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Субота 17 вересня 2022 18:25
Ексглава Мюнхенської конференції назвав, що може замінити гарантії безпеки для України Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що армія України в майбутньому зможе гарантувати безпеку власній країни, якщо Захід продовжить підтримувати її.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова колишнього голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв'ю "Німецькій хвилі".

За словами Ішингера, після перемоги Україна матиме найсильнішу та найдосвідченішу армію в Європі.

"Україні, яка до цього моменту перебуватиме в жахливому економічному стані, ми, західні союзники, можемо допомогти зберегти армію, яка налічуватиме 400 000 - 500 000 військовослужбовців, матиме сучасне озброєння, включно з основними танками західного зразка тощо. Це найкраща гарантія безпеки, яку Україна може мати", – заявив Ішингер.

Як приклад дипломат нагадав про Ізраїль, який не є членом НАТО та не має жодних письмових гарантій безпеки, однак має значні можливості для захисту своєї території.

За словами Ішингера, підтримка боєздатності великої армії, поставки великої кількості техніки та боєприпасів, є дуже витратно.

"А також не забуваймо велику кількість військовослужбовців, чию службу також необхідно оплачувати. Ми можемо допомогти Україні підтримувати цей рівень боєздатності, щоб у такий спосіб стримати нове вторгнення", - зауважив дипломат.

Водночас колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки вважає, що Москва навряд чи довірятиме будь-яким гарантіям, окрім гарантіям щодо НАТО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Офісі президента представили рекомендації щодо гарантій безпеки для України. Вони передбачають утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України і компенсації всіх збитків.

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