ua en ru
Пн, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ексгенпрокурора Кравченка звільнили з органів прокуратури

21:44 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко aimg Юлія Акимова
Ексгенпрокурора Кравченка звільнили з органів прокуратури Фото: колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Руслан Кравченко остаточно залишив прокуратуру після відставки з посади генпрокурора. Він подав заяву про звільнення, після чого виконувач обов'язків генпрокурора підписав відповідний наказ.

Про це РБК-Україна повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар'яна Гайовська.

Після звільнення з посади генерального прокурора Кравченко продовжував перебувати у статусі прокурора Офісу Генерального прокурора відповідно до Закону України "Про прокуратуру".

Однак після завершення терміну службового відрядження Кравченко не повернувся до роботи в ОГП. Його відрядження завершилося 18 вересня, а 21 вересня він не прибув до Офісу Генерального прокурора.

У Офісі Генерального прокурора зазначили, що за цих обставин заява Кравченка про звільнення дала юридичну підставу швидко припинити його роботу в органах прокуратури.

Інший варіант передбачав би проходження тривалої процедури через Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів. У такому разі Кравченко ще певний час формально залишався б прокурором ОГП.

Тому в Офісі Генерального прокурора вирішили скористатися поданою ним заявою та оформити звільнення саме на цій підставі.

Сьогодні виконувач обов'язків генерального прокурора підписав відповідний наказ про звільнення Руслана Кравченка з органів прокуратури.

Звільнення Кравченка та операція "Карфаген"

4 вересня НАБУ та САП заявили про викриття угруповання, яке, за даними слідства, діяло в Офісі генерального прокурора. Його учасників підозрюють у прикритті мережі шахрайських кол-центрів та відмиванні отриманих коштів.

8 вересня президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з Русланом Кравченком, а також керівниками НАБУ і САП. Після цього Кравченко подав заяву про звільнення з посади генерального прокурора.

14 вересня стало відомо, що Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а також виїхав за кордон.

Того ж дня Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду. 15 вересня Верховна Рада підтримала його звільнення з посади генерального прокурора.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Корупція
Новини
Зеленський після заклику Трампа назвав умову припинення ударів по НПЗ Росії
Зеленський після заклику Трампа назвав умову припинення ударів по НПЗ Росії
Аналітика
Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими