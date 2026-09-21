Эксгенпрокурора Кравченко уволили из органов прокуратуры

Руслан Кравченко окончательно покинул прокуратуру после отставки генпрокурора. Он подал заявление об увольнении, после чего исполняющий обязанности генпрокурора подписал соответствующий приказ.

Об этом РБК-Украина сообщила начальник управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гаевская.

После увольнения с должности генерального прокурора Кравченко продолжал находиться в статусе прокурора Офиса Генерального прокурора в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре".

Однако по истечении срока служебной командировки Кравченко не вернулся к работе в ОГП. Его командировка завершилась 18 сентября, а 21 сентября он не прибыл в Офис Генерального прокурора.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что при этих обстоятельствах заявление Кравченко об увольнении дало юридическое основание быстро прекратить его работу в органах прокуратуры.

Другой вариант предусматривает прохождение длительной процедуры через Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. В таком случае Кравченко еще некоторое время формально оставался бы прокурором ОГП.

Поэтому в Офисе Генерального прокурора решили воспользоваться поданным им заявлением и оформить увольнение именно на этом основании.

Сегодня исполняющий обязанности генерального прокурора подписал соответствующий приказ об увольнении Руслана Кравченко из органов прокуратуры.

Увольнение Кравченко и операция "Карфаген"

4 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении группировки, которая, по данным следствия, действовала в Офисе генерального прокурора. Его участники подозревают в прикрытии сети мошеннических колл-центров и отмывании полученных средств.

8 сентября президент Владимир Зеленский провел отдельные встречи с Русланом Кравченко, а также руководителями НАБУ и САП. После этого Кравченко подал заявление об освобождении от должности генерального прокурора.