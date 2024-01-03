Ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії, - BBC

Як повідомляється, колишній посадовець СБУ, якого Сербія відмовилася видати в Україну, де він є фігурантом кількох кримінальних справ, вийшов із сербської в'язниці на початку грудня.

Проте через розгляд апеляції на вирок у нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

"Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції", - повідомили в Високому суді міста Ніш сербській службі ВВС.

Адвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд з Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.

Справа Наумова

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов наприкінці липня 2021 року.

Заарештували Наумова 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

В Україні Наумову оголосили дві підозри - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

29 вересня 2023 року суд у Сербії присудив ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову рік ув'язнення за відмивання грошей.

Тоді адвокат Наумова Мілан Петрович заявив, що сторона захисту буде оскаржувати це рішення. Він також наголосив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нішу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова.

У жовтні 2023 року сербський Апеляційний суд підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який ще раніше відмовив Україні в екстрадиції ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.