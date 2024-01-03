Экс-генерал СБУ Наумов вышел из тюрьмы в Сербии, - BBC

Как сообщается, бывший чиновник СБУ, которого Сербия отказалась выдать в Украину, где он является фигурантом нескольких уголовных дел, вышел из сербской тюрьмы в начале декабря.

Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

"Ему пока не позволено покидать страну и местонахождение, пока не завершится процесс апелляции", - сообщили в Высоком суде города Ниш сербской службе ВВС.

Адвокаты Наумова подали жалобу на решение о запрете на выезд из Сербии, аргументируя угрозу жизни клиента, однако суд ее не удовлетворил.

Дело Наумова

Андрей Наумов лишился должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов в конце июля 2021 года.

Арестовали Наумова 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

В Украине Наумову объявили два подозрения - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением и мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

29 сентября 2023 года суд в Сербии присудил экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову год заключения за отмывание денег.

Тогда адвокат Наумова Милан Петрович заявил, что сторона защиты будет оспаривать это решение. Он также подчеркнул, что сейчас также ожидается решение Апелляционного суда Ниша по запросу Украины об экстрадиции по делу Андрея Наумова.

В октябре 2023 года сербский Апелляционный суд подтвердил решение Высшего суда первой инстанции, еще ранее отказавшего Украине в экстрадиции экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.