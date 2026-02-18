UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ексфутболісту "Колоса" готують підозру за напад на військового ТЦК

Фото: Данило Колесник (dynamo.kiev.ua)
Автор: Ірина Глухова, Юлія Акимова

Колишньому гравцю футбольного клубу "Колос" Данилу Колеснику готуються оголосити підозру через напад на військового ТЦК у Київській області.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця поліції Київської області Яна Єрмоленко.

Читайте також: Ексфутболіста "Колоса" арештували за напад на військового ТЦК

Слідчі дії та підготовка підозри

За словами речниці, правоохоронці вже проводять необхідні заходи для офіційного висунення звинувачень.

"Наразі з даним чоловіком тривають слідчі дії та готується повідомлення йому про підозру", - зазначила Єрмоленко.

Вона також уточнила, що Колесник зараз знаходиться у Бучанському районному управлінні поліції Київщини. Питання щодо обрання йому запобіжного заходу (тримання під вартою у СІЗО чи інший варіант) вирішуватиметься спільно з прокуратурою після завершення першочергових слідчих дій.

Версія про "захист цивільного"

У соціальних мережах поширюється інформація, нібито футболіст вдарив військового, захищаючи багатодітного батька, а представник ТЦК нібито першим спровокував конфлікт. У поліції цю версію наразі не підтверджують.

"Ні, поки що підтвердити ми цього не можемо. Ми все з'ясовуємо. Якщо з'явиться нова детальна інформація, ми обов'язково її опублікуємо", - підкреслила речниця поліції Київщини.

Що передувало

Нагадаємо, 24-річний нападник ковалівського "Колоса" Данило Колесник потрапив у гучний скандал після поширення відео, на якому він б'є військовослужбовця ТЦК.

Спочатку футболіст вихвалявся цим вчинком на своїй сторінці в Instagram, де зазвичай демонстрував безтурботне життя, проте згодом видалив допис та закрив доступ до профілю.

Реакція футбольного клубу "Колос" була миттєвою: керівництво перепросило перед військовими, негайно відсторонило гравця від тренувань та розпочало процедуру розірвання з ним трудових відносин.

Вже сьогодні стало відомо, що після резонансного інциденту поліція затримала ексфутболіста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьТЦКФутбол