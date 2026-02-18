Ексфутболіста "Колоса" арештували за напад на військового ТЦК

Деталі інциденту

Інцидент стався у селі Святопетрівське.

Як розповіли у поліції, чоловік побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт.

"Після зловмисник навмисно наніс удар кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Затримання та наслідки

Поліцейські встановили особу нападника. 24-річного фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомо, що чоловік був гравцем місцевого спортивного клубу. Після розголосу інциденту керівництво закладу прийняло рішення про його негайне звільнення.

Що загрожує

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі).

Колеснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Фото: поліцейські Київщини затримали ексфутболіста Данила Колесника, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК (kv.npu.gov.ua)