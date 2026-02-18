RU

Экс-футболиста "Колоса" арестовали за нападение на военного ТЦК

Фото: экс-футболиста "Колоса" арестовали за нападение на военного ТЦК (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Киевской области полиция задержала бывшего футболиста "Колоса" Даниила Колесника за нападение на военного ТЦК.

Детали инцидента

Инцидент произошел в селе Святопетровское.

Как рассказали в полиции, мужчина увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт.

"После злоумышленник намеренно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Задержание и последствия

Полицейские установили личность нападавшего. 24-летнего фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Известно, что мужчина был игроком местного спортивного клуба. После огласки инцидента руководство заведения приняло решение о его немедленном увольнении.

Что грозит

Прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение побоев или причинение телесных повреждений должностному лицу).

Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: полицейские Киевщины задержали экс-футболиста Даниила Колесника, который нанес телесные повреждения военнослужащему ТЦК (kv.npu.gov.ua)

 

Что предшествовало

Напомним, что фигурантом громкого скандала стал 24-летний нападающий резервной команды ковалевцев "Колос-2" Даниил Колесник.

На днях футболист лично обнародовал в Instagram видео, на котором он наносит удар в лицо мужчине в военной форме.

Несмотря на то, что впоследствии игрок закрыл свою страницу, кадры конфликта быстро разлетелись по сети и вызвали значительный резонанс.

Реакция футбольного клуба "Колос" и его президента Андрея Засухи была мгновенной: руководство официально извинилось перед украинцами и военнослужащими, отстранив Колесника от тренировок.

Также было принято решение о безотлагательном увольнении нападающего из команды.

Подробнее о скандале, реакции соцсетей и других драках Колесника - читайте в материале РБК-Украина.

Киевская областьТЦКФутболПолиция Киева