Экс-футболиста "Колоса" арестовали за нападение на военного ТЦК

Что предшествовало

Напомним, что фигурантом громкого скандала стал 24-летний нападающий резервной команды ковалевцев "Колос-2" Даниил Колесник.

На днях футболист лично обнародовал в Instagram видео, на котором он наносит удар в лицо мужчине в военной форме.

Несмотря на то, что впоследствии игрок закрыл свою страницу, кадры конфликта быстро разлетелись по сети и вызвали значительный резонанс.

Реакция футбольного клуба "Колос" и его президента Андрея Засухи была мгновенной: руководство официально извинилось перед украинцами и военнослужащими, отстранив Колесника от тренировок.

Также было принято решение о безотлагательном увольнении нападающего из команды.

